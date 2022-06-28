Выход realme GT2 Master Explorer Edition произойдёт в июле

Бренд realme готовит следующую версию прошлогоднего хита realme GT Master Edition. Подтверждению этому служит официальный постер, который появился в китайской социальной сети Weibo. Конкретной даты анонса realme GT2 Master Explorer Edition пока нет, но скорее всего это произойдёт в июле.

Ожидается, что realme GT2 Master Explorer Edition получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 ГБ оперативной памяти и батарею на 4800 мАч с поддержкой 150-Вт зарядки.

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