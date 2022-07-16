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Новости

Флагман Realme GT2 Master Exploration Edition появился на живых фото

На днях Realme выпустила свой новый флагман GT2 Master Exploration Edition. Одной из его главных особенностей можно назвать процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Популярный инсайдер Ice Universe уже опубликовал живые фотографии новинки. Он называет смартфон «исчезающим» — у него и правда очень тонкие рамки.

На снимках Realme GT2 Master Exploration Edition как-будто сливается с фоном.

Напомним немного характеристик устройства. У Realme GT2 Master Exploration Edition 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная — 50, 50 и 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка быстрой 100-ваттной зарядки. Также есть NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C и разъём 3,5 мм.

Стоимость смартфона за версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составляет $520.

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