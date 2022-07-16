Флагман Realme GT2 Master Exploration Edition появился на живых фото

На днях Realme выпустила свой новый флагман GT2 Master Exploration Edition. Одной из его главных особенностей можно назвать процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Популярный инсайдер Ice Universe уже опубликовал живые фотографии новинки. Он называет смартфон «исчезающим» — у него и правда очень тонкие рамки.

На снимках Realme GT2 Master Exploration Edition как-будто сливается с фоном.

Напомним немного характеристик устройства. У Realme GT2 Master Exploration Edition 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная — 50, 50 и 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка быстрой 100-ваттной зарядки. Также есть NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C и разъём 3,5 мм.

Стоимость смартфона за версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составляет $520.

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