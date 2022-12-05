Realme GT Neo 5 получит поддержку зарядки 240 Вт

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал подробности о грядущем Realme GT Neo 5. Смартфон должны представить в двух вариациях, главными отличиями которых станут емкость аккумулятора и мощность зарядки.

Базовый Realme GT Neo 5 наделят аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой 150-ваттной зарядки. У второй, более мощной версии будет уже 4600 мАч + поддержка 240-ваттной зарядки.

Такую технологию анонсировала Oppo на мероприятии MWC 2022. По словам производителя, 240-ваттной зарядке потребуется всего 9 минут, чтобы зарядить аккумулятор емкостью в 4500 мАч с 0 до 100%. Также сообщается, что в технологии предусмотрена специальная система защиты от перегрева, короткого замыкания и перепадов напряжения.