Realme GT Neo 5 может получить быструю зарядку на 240 Вт

Как вы знаете, компания Xiaomi подняла планку быстрой зарядки выпустив Redmi Note 12 Explorer с поддержкой Quick Charge 210 Вт. Однако компания довольно скоро уступит лидерство Realme с будущим смартфоном Realme GT Neo 5.

Предстоящий флагманский аппарат будет оснащён быстрой зарядкой Realme 240 Вт. Пока неизвестно, когда именно Realme представит новый смартфон, но это произойдёт уже скоро. Что касается 240-ваттной зарядки, то у бренда уже есть дата её анонса — 5 января. В это время пройдёт конференция Realmi в Китае, вовремя которой будет больше подробностей о новой технологии. Такая зарядка будет использоваться в смартфоне GT Neo 5, а также и в других будущих телефонах Realme. И сегодня появилась новая утечка в виде фотографий, раскрывающая как будет выглядеть 240-ваттная зарядка от Realmi.

Согласно этим изображениям, предстоящее зарядное устройство имеет номер модели VCKCJACH. Устройство показывает мощность 20В при токе 12А. Интересно, что зарядное устройство маркировано как «SuperVOOC», что косвенно подтверждает — этот новый стандарт пришёл прямо из научно-исследовательских лабораторий компании Oppo. А следовательно этот вид зарядки не будет эксклюзивным для телефонов Realme, другие производители, в том числе и Oppo, а также Vivo и OnePlus могут получить такую же или, по крайней мере, похожую скорость в ближайшем будущем.

Что касается самого смартфона Realme GT Neo 5, то он также будет оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1 в максимальной версии «High-End». Кроме того, будет представлена версия смартфона с вариантом зарядки мощностью 150 Вт. Более того, такой смартфон может получить другой процессор, вероятно, от MediaTek. Это вполне возможно так как прошлогодний Realme GT Neo 3 выпускался с зарядкой на 80 и 150 Вт. Младшая модель получила более ёмкий аккумулятор.

Кроме того, источник указывает, что в Realme GT Neo 5 будет использован стандарт двухъячеечной батареи. Поэтому смартфон сможет выдержать скорость зарядки без серьёзных последствия для изнашивания АКБ. В любом случае не стоит ожидать большой ёмкости АКБ и даже в 5 000 мАч. Скорее всего, Realme установит в эти смартфоны аккумуляторы ёмкостью 4500 или 4600 мАч.