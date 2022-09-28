Смартфоны realme GT Neo 3T и 9 5G будут представлены в России

Бренд realme объявил, что в октябре этого года представит для российского рынка два новых смартфона: GT Neo 3T и 9 5G.

realme GT Neo 3T

Смартфон realme GT Neo 3T обладает чипсетом Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти и оснащается аккумулятором ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки.

realme 9 5G

Другая модель realme 9 5G оснащается более скромным «железом». Сердцем устройства выступает чипсет Snapdragon 695 и 4/6 ГБ оперативной памяти. Главная его особенность — экран с частотой обновления 120 Гц.

Обо всех новинках realme расскажет уже 11 октября.

Стоит отметить, что DNS уже продаёт realme GT Neo 3T в модификации 8/128 ГБ за 34 999 рублей. На AliExpress за аналогичную глобальную версию просят и вовсе 23 000 рублей.

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