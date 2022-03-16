Объявлена дата выхода realme GT Neo 3 с «гоночным» дизайном

Бренд realme объявил дату выхода realme GT Neo 3 с необычным «гоночным» дизайном. Новинка будет представлена в Китае 22 марта.

Смартфон получит быструю зарядку по технологии UltraDart мощностью 150 Вт, позволяющую безопасно зарядить аккумулятор на 50% за 5 минут. В качестве процессора будет использоваться MediaTek Dimensity 8100.

Отличительной особенностью смартфона станет дизайн с гоночными полосами на корпусе в двух цветах. Стоимость realme GT Neo 3 пока неизвестна.

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