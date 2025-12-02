Realme GT 8 Pro вышел в России: цены | The GEEK
Новости

Realme GT 8 Pro вышел в России: цены

На российском рынке смартфон дебютировал как в базовой версии, так и в Dream Edition.
Редакция The GEEK сегодня в 11:05

2 декабря в России стартовали продажи флагманского смартфона Realme GT 8 Pro. Одной из главных фишек новинки стала сменная камера: верхняя накладка блока камер откручивается с помощью обычной отвертки и может быть заменена.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном с частотой 144 Гц и яркостью до 7000 нит, а также аккумулятором на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт.

Модель представлена в двух версиях: базовой и Dream Edition. Последняя разработана совместно с командой «Формулы-1» Aston Martin.

На выбор доступны два цвета (белый и синий) и две конфигурации памяти (12/256 ГБ и 16/512 ГБ). Цены следующие:

  • Realme GT 8 Pro (12/256 ГБ) — 99 999 рублей;
  • Realme GT 8 Pro (16/512 ГБ) — 109 999 рублей;
  • Realme GT 8 Pro Dream Edition (16/512 ГБ) — 119 999 рублей.
