Realme GT 8 Pro вышел в России: цены

2 декабря в России стартовали продажи флагманского смартфона Realme GT 8 Pro. Одной из главных фишек новинки стала сменная камера: верхняя накладка блока камер откручивается с помощью обычной отвертки и может быть заменена.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном с частотой 144 Гц и яркостью до 7000 нит, а также аккумулятором на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт.

Подробнее о Realme GT 8 Pro

Модель представлена в двух версиях: базовой и Dream Edition. Последняя разработана совместно с командой «Формулы-1» Aston Martin.

На выбор доступны два цвета (белый и синий) и две конфигурации памяти (12/256 ГБ и 16/512 ГБ). Цены следующие: