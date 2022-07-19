Премиальный флагман realme GT 2 Pro поступил в продажу в России

Бренд realme официально запускает продажи смартфона realme GT 2 Pro в России. Представленный ранее в этом году на MWC 2022.

Смартфон оснащен экраном 2K Super Reality Display, чипсетом Qualcomm Snapdragon, уникальный объектив с углом обзора 150 градусов, позволяющим делать панорамные фото, а также 360-градусным NFC-чипом, упрощающим бесконтактные платежи.

Смартфон realme GT 2 Pro белого цвета с дизайном от Наото Фукасава в конфигурации 12+256 Гб уже поступил в продажу в России по рекомендованной розничной цене 89 990 рублей. С 26 июля и по конец августа промо-цена на смартфон составит 79 990 рублей.

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