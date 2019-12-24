Realme готовит конкурента Xiaomi Mi Band 4

Realme продолжает наступать на пятки Xiaomi. Кроме смартфонов, компания принялась за выпуск гарнитуры, рюкзаков, геймерских зарядных кабелей и множество других вещей.

В 2020 году Realme может представить собственный фитнес-браслет, чтобы составить конкуренцию популярному Mi Band 4. Информацию о его разработке подтверждает заявлением исполнительного директора Realme India Манхав Шет (Madhav Sheth). Анонс новинки может произойти уже в первой половине нового года.

Кроме самого Xiaomi, компания составит конкуренцию продуктам Huawei, Honor, Lenovo и многим другим. Realme заинтересована в расширении ассортимента и может расширить свое существующее портфолио.

По всей видимости Realme продолжит наращивать свою мощность на мировой арене. Уже сейчас компания имеет свыше 10 тысяч магазинов-партнеров и довольно хорошую популярность у пользователей.