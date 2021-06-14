Realme готовит необычный кнопочный телефон

Сегодня каждая мало-мальски серьёзная компания выпускает смартфоны. А вот кнопочные телефоны всё больше уходят в историю. И потому производитель Realme намерен исправить положение.

Компания показала две модели Star 500 и Star 300 за 1775 и 1280 рублей соответственно. Несмотря на это, новинки интересны высоким уровнем автономности.

Старшая модель DIZO Star 500 получила экран на 2,8 дюйма и батарею на 1900 мАч (до 13 суток автономности). Есть 32 МБ постоянной памяти и слот для карты microSD до 64 ГБ. Также присутствует камера на 0,3 МП камера с LED-вспышкой, FM-приёмник, и даже модуль Bluetooth. Модель есть в чёрном, серебристом и зелёном цветах.

DIZO Star 300 оснащён экраном на 1,7 дюйма, но при этом ёмкость батареи составляет 2550 мАч. Этого хватает до 18 дней. Есть также камера на 0,8 МП и новые цвета корпуса: чёрный, синий и зелёный.

Дата начала продаж пока не уточняется.

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