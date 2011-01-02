Realme готовит флагман со Snapdragon 875 и 125-ваттной зарядкой

Китайский бренд Realme готовит свой суперфлагман на базе новейшего процессора Snapdragon 875. Эту однокристальную систему представят на саммите Qualcomm Snapdragon 2020, который состоится 1 декабря.

Как заявил вице-президент Realme Сюй Ци, после мероприятия сразу же будет показан новый смартфон. Он войдёт в линейку Realme 7, получит экран с высокой частотой обновления, а также поддержку фирменной 125-ваттной зарядки Realme.

Отметим, что зарядка поддерживает ряд протоколов работы, при этом может применяться и для питания ноутбуков. Утверждается, что аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч она заряжает с 0 до 33% за 3 минуты. Другие спецификации смартфона пока не сообщаются.

Новый флагман Realme выйдет в первом квартале 2021 года, хотя точной даты и цены пока нет.

Напомним, что Qualcomm готовит и свой игровой смартфон.