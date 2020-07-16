Инсайдер озвучил дату релиза Snapdragon 875
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Новости

Инсайдер озвучил дату релиза Snapdragon 875

В сеть попала свежая утечка, которая раскрывает сроки выхода нового мобильного процессора Snapdragon 875. Данные опубликовали в китайской социальной сети Weibo.

Судя по этим сведениям, в конце года ожидается появление «восемьсот семьдесят пятого». Также вместе с ним в четвертом квартале покажут Snapdragon 662 и Snapdragon 460.

А в первом квартале 2021 года представят Snapdragon 875G и Snapdragon 435G, которые, судя по индексам, получат улучшенную графическую подсистему и, вероятно, «пропишутся» в игровых решениях. Во втором же квартале выпустят Snapdragon 735G.

  • Qualcomm Chipset Roadmap Leak

875G и 735G будут производиться по нормам 5 нм с помощью EUV-литографии, из будут изготавливать на мощностях Samsung. Переход на более тонкий техпроцесс повысит производительность на 10% и снизит энергопотребление на 20% по сравнению с текущими версиями.

Ожидается, что Qualcomm будет использовать комбинацию ядер Cortex X1 Super Core и Cortex A78 Large Core, что позволит нарастить производительность и удержать температуру на текущем уровне. Последнее, учитывая игровой статус Snapdragon 875G и Snapdragon 735G, весьма важно.

О выходе смартфонов на основе новых процессоров пока ничего не сообщается.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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