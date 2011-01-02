Qualcomm готовит собственный игровой смартфон

Qualcomm известна выпуском мобильных процессоров, которые считаются лучшими на рынке. Однако теперь, по данным СМИ, компания вместе с ASUS может выпустить полноценный игровой смартфон.

Предполагается, что новинку могут показать на мероприятии Snapdragon Tech Summit в начале декабря. Там также презентуют новый мобильный процессор Snapdragon 875, который, предположительно, ляжет в основу безымянного пока смартфона.

Пока что другие спецификации, цена и дата выхода на рынок не уточняются. Однако учитывая тот факт, что Qualcomm уже выпускают процессоры Snapdragon 730G и 765G с улучшенной игровой графикой, появление фирменного смартфона с акцентом на игры не должно удивлять.

Скорее всего, это будет что-то вроде прокачанной версии ROG Phone 3 и под собственным брендом компании.