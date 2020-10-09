Xiaomi Mi Mix 4 может получить Snapdragon 875 и подэкранную камеру

В начале будущего года Xiaomi всё же представит новый смартфон линейки Xiaomi Mi Mix. Как сообщается, модель Xiaomi Mi Mix 4 должна получить новый процессор Qualcomm Snapdragon 875, который покажут в начале декабря.

Гендиректор компании Xiaomi Лей Цзюнь на странице социальной сети Weibo заявил, что китайский производитель намерен представить первый смартфон на базе Snapdragon 875, но пока неясно, будет ли это именно Mi Mix 4 или Xiaomi Mi 11.

Кроме того, предполагается, что четвёрка» получит подэкранную фронтальную камеру и тонкие рамки. Что касается экрана, то он, скорее всего, будет поддерживать частоту до 120 Гц (возможно и выше), зарядку мощностью в 120 Вт, камеру с оптическим увеличением и так далее.