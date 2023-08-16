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Молодежный realme C53 поступил в продажу в России

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:52

Бренд realme объявил о старте продаж смартфона realme C53 в России. Новинка оснащена 6,74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит.

В качестве процессора используется Unisoc Tiger T612 совместно с 6 ГБ ОЗУ, которую можно расширить до 12 ГБ с помощью виртуальной памяти. Для хранения данных доступно 128 ГБ, которую можно расширить с помощью MicroSD до 2 ТБ.

Главной особенностью realme C53, по словам производителя, является корпус толщиной 7,49 мм с эффектом градиента.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт и разъемом Type-C. Смартфон может зарядиться до 50% всего за 30 минут.

Смартфон realme C53 уже доступен для покупки по цене от 13 999 рублей в конфигурации 6/128 Гб в цветах «Чемпионское золото» или «Глубокий черный».

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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