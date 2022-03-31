Представлен бюджетный Realme C31 за $120

Realme представила в Индии бюджетник Realme C31 стоимость которого начинается от $120.

У смартфона 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, простенький процессор SoC Unisoc T612 и емкая батарея на 5000 мАч. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и слот для microSD.

Камерами Realme C31 тоже особо не похвастается, но не забываем, что это бюджетник. Основная получила три датчика, главный на 13 Мп. Фронтальная камера получила 5 Мп.

Новинка доступна в двух версиях: 3/32 Гб и 4/64 Гб оперативной и флеш-памяти соответственно. Первый вариант обойдется пользователю в $120, второй — $132.

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