Стала известна российская стоимость realme C30, C31 и Pad mini

Только вчера бренд realme назначил дату российской презентации трех новинок – смартфонов Realme C30 и С31, а также планшета Realme Pad mini. Так уже сегодня стали известны все цены.

Ритейлер DNS добавил в каталог все три грядущее устройства. Например, стоимость на realme C30 начинается от 8999 рублей, а realme C31 отдают со скидкой за 11999 рублей.

Что касается планшета Realme Pad mini, то он пока недоступен для покупки. Цена на него начинается от 17 999 рублей.

Обо всём остальном realme расскажет на российской презентации 6 сентября.

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