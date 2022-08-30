Новые смартфоны и мини-планшет realme скоро представят в России

Бренд reamle сообщил, что 6 сентября расскажет о российских продажах новинок C-серии realme – realme C30 и realme C31, а также лучшем в своем сегменте мини-планшете – realme Pad mini.

Смартфоны realme C30 и C31 оснащены восьмиядерным процессором Unisoc T612 по 12-нм техпроцессу. Каждый из смартфонов получил неоыбчный дизайн корпуса, современный тип флеш-памяти UFS 2.2, а также емким аккумулятором на 5000 мАч.

Планшет realme Pad mini – звезда в популярной линейке умных устройств realme. Устройство получило емкий аккумулятор на 6400 мАч, поддержку быстрой зарядки 18 Вт, процессор Unisoc T616 и 8,7-дюймовый дисплей в тонком алюминиевом корпусе толщиной 7,59 мм.

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