В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 с обратной зарядкой и NFC

Компания realme представила для российского рынка realme C25. Новинка получила тройную AI-камеру разрешением 48 Мп с режимом ночной съемки, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерный игровой процессор Helio G70 12нм 2,0 ГГц и мультифункциональный NFC. Кроме того, модель прошла немецкую сертификацию на надежность TÜVRheinland High Reliability Certification.







По заявлению разработчиков С25 позволит общаться по телефону в течение 43,17 часов, играть в мобильные игры до 9,78 часов, смотреть YouTube 25 часов подряд или 115 часов слушать любимую музыку в Spotify. Кроме того, realme C25 поддерживает технологию обратной зарядки, которая позволяет заряжать другие гаджеты.

С25 — первый смартфон серии realme C с тройной камерой 48 Мп, которая позволяет создавать фото с разрешением до 6000×8000. С25 оснащен макромодулем 2 Мп для съемки миниатюрных объектов и текстур, а также черно-белым модулем 2 Мп для создания стильных портретов с размытием заднего фона.

Важная функция смартфона — ночной режим. realme С25 также оборудован фронтальной камерой с разрешением 8 Мп, которая поддерживает режимы AI-бьютификации, HDR и портрета для создания селфи.

Смартфон получил процессор Helio G70 с 12-нм технологией обработки FinFET для снижения энергопотребления, увеличения времени автономной работы и повышения производительности. Чип оснащён двумя ядрами Cortex-A75 до 2,0 ГГц и шестью Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G52. Helio G70 также поддерживает технологию CorePilot MediaTek, которая обеспечивает стабильную производительность во время длительной игры.

Также realme C25 — первый смартфон серии realme C с оболочкой realme UI 2.0 на базе Android 11, которую можно менять для создания собственного интерфейса. Встроенный NFC-чип позволяет привязать к устройству транспортную карту, пропуск на работу или банковскую карту для бесконтактной оплаты. В смартфоне доступно три слота: два для SIM-карт и один для SD-карты с возможностью расширения памяти устройства на 256 ГБ.

C25 будет доступен в синем и черном цветах. Стоимость за конфигурацию 4+64 Гб составит 14 990 руб., промо-цена на старте продаж — 12 990 руб.

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