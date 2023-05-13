Realme представила наушники Buds Air 5 Pro с активным шумоподавлением и двумя динамическими излучателями

Realme представила новые флагманские наушники Buds Air 5 Pro на китайском рынке, которые отличаются своей ценой всего в $57. Однако, несмотря на низкую стоимость, эти наушники обладают несколькими достойными характеристиками, такими как двухдрайверная система звучания с использованием 11-миллиметровых и 6-миллиметровых динамических излучателей.

Buds Air 5 Pro также имеют активное шумоподавление, которое обеспечивается шестью микрофонами. Кроме того, наушники поддерживают Bluetooth 5.3, защищены от воды по стандарту IPx5 и имеют поддержку LDAC, SBC, AAC. Еще одним важным достоинством является их автономность, которая составляет до 11 часов работы без подзарядки, а вместе с футляром она увеличивается до 40 часов.

Таким образом, Realme предлагают Buds Air 5 Pro потребителям множество возможностей по отличной цене, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ищет беспроводные наушники с хорошим звуком и дополнительными функциями.