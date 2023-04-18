Новые наушники Realme Buds Air 3 Neo появятся в России

Компания realme объявила о скорых продажах в России беспроводных наушников realme Buds Air 3 Neo. Устройства оснащены динамическим басс-драйвером 10 мм и композитной диафрагмой из пластика и термополиуретана. Устройство получило AI-алгоритмы, которые помогают выделять голос пользователя среди посторонних шумов во время звонка.

Кейс наушников получил дизайн «вдохновленный космическими путешествиями», а сами наушники покрыты по технологии NCVM, что придает им блеск. Аккумулятор обеспечивает до 7 часов работы наушников от одного заряда и до 30 часов работы с зарядным кейсом.

Realme Buds Air 3 Neo поступят в продажу 25 апреля одновременно с realme C55.