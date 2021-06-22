Наушники realme Buds Air 2 Neo с активным шумоподавлением приехали в Россию

Бренд realme представил в России наушники Buds Air 2 Neo. Они представляют собой усовершенствованную версию модели прошлого поколения. Наушники получили технологию ANC с глубиной шумоподавления 25 дБ. Кроме того, производитель отмечает долгое время автономной работы до 28 часов и низкому времени отклика 88 мс. За звук отвечают энергоэффективный чип realme R2, поддержка кодека AAC и большой драйвер 10 мм. Наушники также поддерживают обновленный стандарт связи Bluetooth 5.2 и пылевлагозащиту IPX5.

Buds Air 2 Neo применяют шумоподавление при голосовых вызовах, используя для этого два микрофона и алгоритм ENC. Таким образом они ликвидируют сторонние звуки, чтобы гарантировать хорошую слышимость голоса. Когда устройство работает в режиме прозрачности, пользователь может по-прежнему слышать внешние источники звука.





Кроме того, Buds Air 2 Neo также получили пылевлагозащиту IPx5, защищающую их от брызг воды с любого направления.

В России realme Buds Air 2 Neo будут доступны в черном и сером цветах по цене 4 490 руб.

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