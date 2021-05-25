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Новости

Доступные TWS-наушники с активным шумоподавлением realme Buds Air 2 официально появились в России

Бренд realme представил для российского рынка второе поколение собственных TWS-наушников — realme Buds Air 2. Наушники разработаны совместно с The Chainsmokers — одними из самых высокооплачиваемых диджеев мира из списка топ-100.

Активное шумоподавление realme Buds Air 2 способно снизить внешний шум с 95 до 25 дБ и подавить большую часть низкочастотных звуков, при этом автономность модели вместе с чехлом составляет до 25 часов.

Наушники поддерживают режим прозрачности. Когда он включен, пользователь отлично слышит то, что происходит вокруг — а значит, может общаться с окружающими, не снимая наушников. За улучшенное шумоподавления realme отвечает новый чип R2. Кроме поддержки ANC, чип обеспечивает отличную энергоэффективность и стабильность соединения, а также качественную передачу звука при разговоре.

Устройство также оснащено двумя микрофонами для работы активного шумоподавления во время звонков и алгоритмом подавления окружающего шума при разговоре (ENC — Environmental Noise Cancellation).

Наушники realme Buds Air 2 доступны в черном и белом цветах по цене 5 990 рублей.

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Источник:
The GEEK
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