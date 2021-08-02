Realme анонсировала первый Android-смартфон с магнитной зарядкой

Realme официально анонсировала на свой странице в Weibo выход смартфона Realme Flash. У новинки будет встроенный в корпус магнит, который обеспечит беспроводной заряд. Презентация состоится 3 августа.

Магнитная зарядка получила название MagDart. Ожидается, что всего будет две версии — одна на 15 Вт, а вторая обещает быть быстрее, чем Apple MagSafe на 440%. Более мощную зарядку будет сопровождать симтема активного охлаждения.

Сам смартфон интересен тем, что это первый Android с магнитной зарядкой. В остальном ничего сверхъестественного не ожидается: изогнутый по бокам экран с врезанной фронтальной камерой, процесоор Snapdragon 888, до 12 Гб оперативно1 и 256 Гб встроенной флеш-памяти. Основная камера будет иметь три датчика. Устройство будет работать под фирменной Realme UI 2.0 на базе Android 11.