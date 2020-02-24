Realme официально анонсировала флагманский X50 Pro 5G

Realme планировала представить свой новый флагман X50 Pro 5G на выставке MWC. Однако, мероприятие отменили, поэтому многие компании стали проводить отдельные презентации и онлайн-конференции для анонса новых устройств. Та же судьба была уготовлена для Realme.

Новинка получила 6,44-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Производитель заявил, что экран поддерживает HDR10+ и покрывает 100% цветовой гаммы P3.

Камера Realme X50 Pro 5G получила сразу четыре датчика: основной — 64 Мп, телефото — 12 Мп с гибридным зумом 20x, широкоугольный на 8 Мп с углом захвата 119 градусов и монохромный датчик глубины. Фронтальная камера двойная — 32 Мп и 8 Мп.

Смартфон работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 865. У него 12 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки SuperWart мощностью 65 Вт. Производитель обещает полную зарядку за 35 минут и 60% за 20 минут. Смартфон не получил стандартного разъема для наушников.

Устройство будет работать на Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI и будет доступен в двух цветах: зеленом и красном.

Стоимость Realme X50 Pro 5G пока не известна. Ожидается, что ценник будет на уровне $600-700. Продажи в Индии начнутся уже сегодня, 24 февраля. В Россию и Европу флагман приедет немного позже.