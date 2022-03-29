Realme выпустит бюджетный Realme 9 с камерой 108 МП

Realme готовит к выпуску Realme 9 с поддержкой 4G. Ранее компания уже представляла устройства этой линейки, но все они были с 5G.

Упоминание о смартфоне нашли на сайте производителя.

Это будет бюджетник или среднебюджетник, но с 108-мегапиксельной камерой. Среди всех смартфонов Realme это самая большая камера.

Также Realme 9 4G получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и 33-ваттную зарядку. Оперативная память будет варьироваться в зависимости от версии — от 6 до 8 Гб, флеш-память от 128 Гб.

Процессор новинки пока не известен. Возможно, это будет Snapdragon 680 или MediaTek Helio G96.

Представить смартфон могут в скором времени.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!