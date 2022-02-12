Realme 9 Pro+ в цвете хамелеон показали на фото

Будущий флагман Realme 9 Pro+ выделяющийся своим люминесцентным покрытием корпуса под названием «Light Shift», показали на фотографиях. Он способен менять цвет как хамелеон.

Снимки опубликовал топ-менеджер Realme в своём Твиттере. На них показано, что задняя часть корпуса изменяет свой цвет со светло-голубого на красный при воздействии солнечного света.

По предварительным данным, Realme 9 Pro+ будет оснащаться 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, поддержкой HDR10, процессором Dimensity 920, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера получил сенсор Sony IMX766 на 50 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт.

Ожидается, что Realme представит новый смартфоны серии Realme 9 Pro 16 февраля.

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