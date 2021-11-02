В России начались продажи realme 8i с экраном 120 Гц

Бренд realme представил новое устройство — realme 8i, один из первых смартфонов в своей ценовой категории, оснащенный экраном с частотой обновления 120 Гц.

Также смартфон получил процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной оперативной памяти. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5 000 мАч, 18-ваттную зарядку, тройную камеру с разрешением 50 Мп и боковой сканер отпечатков пальцев.

Новый realme 8i будет доступен в черном и фиолетовом цветах с модификациями памяти 4+64 Гб и 6+128 Гб по цене 18 990 и 20 990 рублей соответственно. Новые устройства будут доступны в магазинах всех онлайн- и ритейл-партнеров realme.