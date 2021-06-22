Официально представлен realme 8 5G — смартфон с 5G-процессором и экраном 90 Гц

Компания realme представила в россии смартфон realme 8 5G с процессором MediaTek Dimensity 700 5G — чипсетом, обеспечивающим высокую производительность работы устройства и поддержку 5G-сетей. Кроме того, новый смартфон обладает тройной AI-камерой 48 Мп, тонким корпусом толщиной всего 8,5 мм, экраном с частотой 90 Гц и большим аккумулятором емкостью 5 000 мА·ч.

Смартфон realme 8 5G оснащен процессором Dimesity 700 5G, самым мощным в своем ценовом сегменте. Восьмиядерный процессор содержит два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Выполнение по семинанометровому техпроцессу обеспечивает прирост энергоэффективности на 28% относительно восьминанометровых чипсетов. Это помогает продлить срок службы аккумулятора даже при использовании смартфона на грани производительности.

Главная заслуга нового процессора — поддержка работы с 5G-сетями. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт стандарта 5G и работает со стандартами SA и NSA, охватывая популярные диапазоны частот 5G-сетей.

За графику в realme 8 5G отвечает графический процессор ARM Mali-G57 MC2 с частотой 950 МГц и дисплей с частотой обновления 90 Гц. Высокая частота обеспечивает плавность анимации и движения объектов при скроллинге и в играх.

Также в realme была разработана новая технология динамического расширения памяти (Dynamic RAM Expansion Technology), преобразующая физическую память в оперативную.

За изображение отвечает экран с частотой обновления 90 Гц и обновления касания 180 Гц, разрешением Full HD+, диагональю 16,5 см (6,5 дюйма) и яркостью до 600 нит.

Камера оснащена тремя объективами: основным на 48 Мп, портретным черно-белым модулем 2 Мп и макромодулем 2 Мп для съемки на расстоянии 4 см. Также камера делать портреты как на тыльную, так и на фронтальную камеру. Последняя обладает разрешением 16 Мп, диафрагмой f/2.1, AI-бьютификацией и портретным режимом.

Корпус получился всего 8,5 миллиметров и общим весом 185 г. Смартфон обладает глянцевым корпусом с покрытием индием, а необычный вид — нанесением характерного лентикулярного узора. В смартфоне также установлен боковой сенсор отпечатка пальца. Устройство работает под управлением новейшей realme UI 2.0 на базе Android 11.

Официально представлен realme 8 5G — смартфон с 5G-процессором и экраном 90 ГцRealme 8 5G в конфигурации 4+64 Гб будет доступен в двух цветах: черном и синем. Стоимость новинки составит 19 990 руб.

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