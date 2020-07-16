Realme 125W UltraDart Fast Charging зарядит аккумулятор на треть за 3 минуты

На данный момент особых подвижек в плане технологии производства аккумуляторов нет, потому производители стараются хотя бы сократить время зарядки. Компания Realme представила систему Realme 125W UltraDart Fast Charging, которая, как утверждается, может зарядить батарею ёмкостью 4000 мА·ч от 0 до 33% за 3 минуты.

При этом компания заявляет, что средняя температура в процессе зарядки не превысит 40 °С. Это достигается за счёт использования многослойного графитового листа большой площади и теплопроводящего геля.

realme 125W ULTRADART fast charging tech announced in China. 3mins charge will fill up the 4000mAh🔋 up to 33% !🤯#realme #ULTRADART pic.twitter.com/ACuWRK7i67 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) July 16, 2020

Энергия будет подаваться по двойному кабелю с разъёмами USB-C, а выдаваемая мощность позволит «заполнять» не только аккумулятор смартфона, но также ноутбука. Кроме того, заявлена поддержка протоколов VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 и SuperDart.

Зарядка, как утверждается, сможет работать при мощности 125, 65 и 36 Вт. Показатель входного напряжения составляет от 100 до 240 В. Пока что не уточняется, когда именно на рынок выйдет готовое решение и оно сколько будет стоить. Также неясно, сколько «проживут» аккумуляторы при таком режиме работы, ведь современные литий-ионные батареи «не любят» слишком быстрой зарядки.