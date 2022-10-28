Realme 10 Pro появился на фото в TENAA

В базе данных регулятора TENAA появился предполагаемый Realme 10 Pro. Однако, смартфон на изображениях может оказаться устройством линейки V или Q.

Смартфон фигурирует под каталожным номером RMX3615. Скорее всего, это Realme 10 Pro с плоскими гранями, встроенным в кнопку питания сканером отпечатков и тройной камерой. Так как Realme 10 уже появлялся под номером RMX3663 и у него двойная камера.

О Pro-версии пока известно мало. Зато о Realme 10 рассказали уже многое. Например, смартфон должен получить 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ и защитным покрытием Panda Glass. Процессором будет выступать MediaTek Helio G99, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Основная камера сдвоенная: 50 и 2 Мп. У фронтальной — 16 Гб.

Пресс-рендеры Realme 10

Представить линейку Realme 10 должны в начале ноября.