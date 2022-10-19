Серию realme 10 представят в начале ноября

Бренд realme в ближайшее время представит всеми миру серию смартфонов realme 10. Состоится мероприятие 3 ноября, о чем говорит официальный постер, который сегодня был выпущен китайским подразделением.

Немного дальше зашли индийские представители realme и опубликовали постер с ключевыми особенностями новинки. Так стало известно, что появится экран с частотой обновления 120 Гц, чипсеты MediaTek Dimensity 1080 и Helio G99, а также камера с разрешением 50 Мп.

Напомним, что realme 10 является модификациями уже вышедших смартфонов iQOO Z6 и iQOO Z6 44W.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!