Стартовал набор на бета-тест реалистичного шутера Bodycam

Максимально реалистичный шутер от первого лица Bodycam, который создается независимой студии Reissad, наконец-то готов ко второй стадии бета-теста. Любой желающий может оставить заявку в Steam или на официальном сайте, а после система автоматически выберет счастливчиков. Или же можно попробовать поймать ключ на одной из трансляций игры на Twitch и YouTube.

Ивент продлится с 22:00 по Москве 31 мая по это же время 2 июня — ровно 48 часов.

Напомним, что Bodycam — это шутер с видом от нагрудной камеры, в котором игроки сражаются команда на команду или в режиме «дезматч» до последнего выжившего. Главная особенность проекта именно в визуальной стилистике, созданной с помощью сканирования настоящих локаций и объектов. К тому же разработчики постарались максимально приблизить механики к реальной жизни и убрать элементы интерфейса.