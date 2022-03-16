Легендарную ICQ могут возродить и выпустить в новом формате

Компания VK Group (ранее Mail.ru Group) готовится к перезапуску популярного в 2000-х годах приложения по обмену сообщениями ICQ. Об этом сообщают «Ведомости».

Особо отмечается, что идея к возрождению ICQ появилась до того, как были введены санкции и различные блокировки зарубежных соцсетей. Однако на этом фоне интерес к проекту вырос ещё больше.

Перезапуск запланирован на лето 2022 года. По другим данным, VK Group не собирается возвращаться к «аське», а выпустит новый мессенджер на базе действующего MyTeams, который будет переименован в VK Teams.

В апреле 2020 года была представлена новая версия «аськи» под названием ICQ New.

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