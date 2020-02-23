Представлен обновленный мессенджер ICQ
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Новости

Представлен обновленный мессенджер ICQ

Представлен обновлённый мессенджер ICQ под названием ICQ New. Теперь “аська” умеет переводить аудиосообщения в текст, применять искусственный интеллект для быстрых ответов, а также осуществлять конференц-связь.

Интерфейс мессенджера был полностью переработан и если честно, больше похож на WhatsApp. Новая “аська” умеет осуществлять аудио и видеозвонки с поддержкой до 30 участников, формировать быстрые текстовые ответы, используя искусственный интеллект, а также создавать публичные каналы для всех желающих.

  • Icq New

Разработчик Mail.ru Group собрал трендовые функции со всех популярных мессенджеров, но и не забыл добавить свои разработки в виде расшифровки аудиосообщений в текст. Последняя функция уже тестируется в соцсети Вконтакте.

Кроме того, мессенджер имеет платформу для создания ботов. Любой разработчик может создать своего робота и добавить новые функции для ICQ New.

ICQ New уже доступна для iOS, Android, macOS, PC и в виде веб-версии.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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