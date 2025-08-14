Глава Take-Two: GTA 6 выйдет в срок, переноса больше не будет

Релиз долгожданной GTA 6 состоится в срок и переносов больше не будет. Об этом рассказал в интервью CNBC руководитель Take-Two Штраус Зельник.

Изначально игра должна выйти в 2025 году. Однако в мае разработчики из Rockstar Games объявили, что релиз переносится на 2026 год, чтобы сохранить высокий уровень качества. После этого студия перестала делиться новостями, и игроки начали опасаться, что дата выхода снова может измениться.