Глава Take-Two: GTA 6 выйдет в срок, переноса больше не будет

Руководитель Take-Two Штраус Зельник прокомментировал выход Grand Theft Auto 6.

Релиз долгожданной GTA 6 состоится в срок и переносов больше не будет. Об этом рассказал в интервью CNBC руководитель Take-Two Штраус Зельник.

Изначально игра должна выйти в 2025 году. Однако в мае разработчики из Rockstar Games объявили, что релиз переносится на 2026 год, чтобы сохранить высокий уровень качества. После этого студия перестала делиться новостями, и игроки начали опасаться, что дата выхода снова может измениться.

«Мой уровень убежденности очень, очень высок. Да, у Rockstar есть и другие проекты, но это — главный приоритет. Они славятся тем, что превосходят самые высокие ожидания. Я знаю, что игра будет потрясающей»,

рассказал руководитель Take-Two Штраус Зельник.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
