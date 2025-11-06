Rockstar вновь перенесла релиз GTA VI  | The GEEK
Rockstar вновь перенесла релиз GTA VI 

Весенний релиз отменяется: GTA VI выйдет намного позже. Rockstar уверяет, что время не будет потрачено зря.

Ник Денвер сегодня в 01:33

Rockstar Games объявила о переносе выхода GTA VI на 19 ноября 2026 года. Это уже второе смещение даты релиза — ранее игру планировали выпустить в мае 2026 года.

В заявлении студия извинилась перед игроками, отметив, что дополнительное время необходимо, чтобы «довести проект до уровня качества, которого ждёт и заслуживает аудитория».

GTA VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. События игры развернутся в штате Леонида, вдохновлённом современной Флоридой, а главными героями станут Джейсон и Лусия — пара, оказавшаяся в центре криминальных событий в Вайс-Сити.

