Разработан первый в мире «по-настоящему беспроводной телевизор»

Компания Displace пообещала привезти на CES 2023 новую разработку. Речь идёт о 55-дюймовом 4K-телевизоре, который лишён проводов, разъёмов и всех привычных вещей. Даже питание идёт от нескольких аккумуляторов.

Новинка получит поддержку жестового и голосового управления, а также сенсорную панель. Зарядка будет идти по беспроводному каналу от базовой станции, которая уже будет подключаться к розетке. Одного заряда аккумуляторов хватит примерно на месяц, если телевизор будет использоваться по 6 часов в день.

Внутри будет установлен процессор AMD, графика Nvidia и адаптер Wi-Fi 6E. Данных о других спецификациях пока нет.

Displace изобретает полностью новое телевидение с аппаратными и программными технологиями, а также пользовательскими интерфейсами, которые не только изменят то, как люди развлекаются дома, но и продвинут вперед всю телевизионную индустрию. Основатель и генеральный директор компании Баладжи Кришнан

Дата выхода и цена не сообщаются.