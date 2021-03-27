Razer выпустил трубочку для питья стоимостью 1500 рублей

Казалось, что рынок буквально забит разными предложениями и устройствами от различных производителей, а геймеры могут подбирать для себя любое оборудование под вкус и бюджет. Но нет, производитель геймерской периферии пошел дальше и выпустил вещь, которая вообще не имеет никакого отношения к играм. Речь идёт о телескопической металлической трубочке под названием Razer Reusable Straw с фирменным дизайном.

Трубочка производится из пищевой нержавеющей стали и оснащена силиконовым наконечником для защиты от горячих или холодных жидкостей. В комплекте идёт щётка для чистки трубочки, а также пластиковый кейс для транспортировки.

Как заявляет Razer, покупка такой трубочки снизит количество пластиковых отходов по сравнению с одноразовыми аналогами. Другими словами всё это во имя экологии. Именно такой посыл у бренда для продажи своего продукта.

Уже сегодня уникальный аксессуар можно заказать на официальном сайте производителя за $20.