Рассекречены все данные о планшетах Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Samsung скоро готовится показать флагманские планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Однако до анонса их полные спецификации и внешний вид (рендеры) рассекретил ресурс Sammobile.

Сообщается, что Galaxy Tab S7 получит IPS-панель с диагональю 11 дюймов с разрешением 2560 х 1600 пикселей и максимальной яркостью 500 нит. В Galaxy Tab S7+ используется экран Super AMOLED с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2800 х 1752 пикселей. А вот яркость ниже — 420 нит.





Samsung Galaxy Tab S7

Оба экрана поддерживают частоту обновления в 120 Гц и работу со стилусом S Pen. Само собой, можно управлять и пальцами.

Внутри обеих моделей установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, а также модем Snapdragon X55 для мобильных сетей пятого поколения. Есть четыре динамика с технологией улучшения звучания Dolby Atmos.







Galaxy Tab S7+

Оба планшета поддерживают технологию DeX, которая позволяет использовать их в качестве настольных ПК. При этом у старшей модели есть беспроводная версия DeX Wireless.

В обеих моделях используется двойная основная камера на 13 + 5 МП, фронтальная — на 8 МП. А вот аккумуляторы разные: 7040 и 10 090 мА·ч соответственно.

Планшеты выйдут на рынок в трёх цветах: чёрном, бронзовом и серебристом. Цены пока не указаны, как и дата начала продаж.