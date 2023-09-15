Раскрыты мощность зарядок и ёмкость батарей всей линейки Samsung Galaxy S24

Модели Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra недавно получили сертификацию 3С, что свидетельствует о соответствии стандартам безопасности и требованиям для электроники, реализуемой на территории Китая.

Сертификация 3С раскрыла мощность зарядки и ёмкость батарей всей линейки Samsung Galaxy S24:

Galaxy S24 (SM-S9210) – 4000 мАч, зарядка мощностью 25 Вт.

Galaxy S24+ (SM-S9260) – 4900 мАч, зарядка мощностью 45 Вт.

Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) – 5000 мАч, зарядка мощностью 45 Вт.

Также упоминается поддержка устройствами 5G. Других дополнительных данных в документации 3C нет.

Грядущая линейка Samsung Galaxy S24 будет оснащена новым процессором Snapdragon 8 Gen3, который Qualcomm планирует анонсировать к концу года. Что касается дизайна, радикальных изменений ожидать не стоит, хотя инсайдеры сообщают о полностью плоских рамках.

Samsung представит линейку Galaxy S24 в начале 2024 года, вероятно, в январе или феврале. Ранее авторитетный сетевой информатор Йогеш Брар раскрыл ключевые характеристики Galaxy S24 Ultra.