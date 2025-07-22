Новости

Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней

Модель уже поступила в продажу по цене €99.

Компания Nothing официально анонсировала следующее поколение своих доступных смарт-часов – CMF Watch 3 Pro. Новинка сохранила общий стиль прошлогодних Watch Pro 2, но получила ряд нововведений.

Умные часы оснащены круглым AMOLED-дисплем с диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 670 нит. Одна из ключевых фишек – сменные безели – сохранилась.

Watch 3 Pro поддерживают 131 спортивный режим, позволяют следить за пульсом и сном, измерять уровень кислорода в крови и уровень стресса, а также считать шаги и калории.

Кроме того, часы можно использовать в качестве гарнитуры для звонков, но только при подключении к смартфону. Среди дополнительных особенностей – защита от воды и пыли IP68 и GPS-модуль.

За автономность смарт-часов отвечает литий-ионная батарея на 350 мАч. При стандартном использовании часы продержатся на одном заряде до 13 дней, а в режиме энергосбережения – до 60 дней.

CMF Watch 3 Pro уже доступны для покупки в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Цена новинки составляет €99 (~9100 рублей).

Комплектация CMF Watch 3 Pro
👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3)
Месяц с HUAWEI WATCH FIT 4: плюсы, минусы и стоит ли покупать
Дизайн и основные характеристики CMF Watch 3 Pro утекли в сеть
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
5 лучших альтернатив Nothing Phone 3
CMF by Nothing готовит к выходу новые смарт-часы Watch Pro 3
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
Honor представила титановые часы Watch 5 Ultra. Есть поддержка eSIM и встроенный DeepSeek AI
8 лучших умных часов с необычными функциями
Nothing официально представила Phone (3)
Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео
Nothing выпустила полноразмерные наушники Headphones (1)
Продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 начались в России
Обзор HUAWEI WATCH FIT 4: почти как флагман, но вдвое дешевле
Xiaomi представила Mi Smart Band 10 с симметричными рамками и новым ремешком
Наушники CMF Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2а появились в России
«Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch
Продажи умных часов HUAWEI WATCH 5 и WATCH FIT 4 начались в России

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK