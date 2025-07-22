Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней

Компания Nothing официально анонсировала следующее поколение своих доступных смарт-часов – CMF Watch 3 Pro. Новинка сохранила общий стиль прошлогодних Watch Pro 2, но получила ряд нововведений.

Умные часы оснащены круглым AMOLED-дисплем с диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 670 нит. Одна из ключевых фишек – сменные безели – сохранилась.

Watch 3 Pro поддерживают 131 спортивный режим, позволяют следить за пульсом и сном, измерять уровень кислорода в крови и уровень стресса, а также считать шаги и калории.

Кроме того, часы можно использовать в качестве гарнитуры для звонков, но только при подключении к смартфону. Среди дополнительных особенностей – защита от воды и пыли IP68 и GPS-модуль.

За автономность смарт-часов отвечает литий-ионная батарея на 350 мАч. При стандартном использовании часы продержатся на одном заряде до 13 дней, а в режиме энергосбережения – до 60 дней.

CMF Watch 3 Pro уже доступны для покупки в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Цена новинки составляет €99 (~9100 рублей).

Комплектация CMF Watch 3 Pro