Nothing представила полноразмерные наушники CMF Headphone Pro на 100 часов автономности за $99

CMF Headphone Pro удивляют не только автономностью, но и кастомизацией: сменные амбушюры и полный набор физических органов управления.
Валентин Снежин сегодня в 15:51

Суб-бренд Nothing, CMF, официально представил свои первые полноразмерные наушники Headphone Pro. Модель удивляет сочетанием низкой цены, кастомизируемого дизайна и набора функций, характерных скорее для более дорогих устройств.

Упор на удобство и кастомизацию

CMF Headphone Pro управляются не сенсорными панелями, а полным набором физических органов управления: кнопкой питания, настраиваемой Action Button, колесиком громкости и слайдером, который меняет баланс низких и высоких частот.

Кастомизация тоже на уровне: кроме базовых цветов — чёрного, белого и мятно-зелёного — доступны сменные амбушюры, которые можно купить отдельно за $25.

Автономность и звук

Встроенная батарея на 720 мАч обеспечивает до 100 часов работы без ANC. С активным шумоподавлением автономность сокращается до 50 часов — но это всё равно отличный показатель. Также есть быстрая зарядка: всего 5 минут у розетки дают до 4 часов прослушивания.

Nothing представила полноразмерные наушники CMF Headphone Pro с 100 часами автономности за $99

За звук отвечают 40-мм динамики и поддержка кодеков SBC, AAC и LDAC, а подключение реализовано через Bluetooth 5.4. Вес наушников составляет 283 грамма, что делает их довольно лёгкими для полноразмерной модели.

Цена и доступность

Продажи CMF Headphone Pro уже стартовали в Европе по цене $99 (~8300 рублей).

20250929_1555
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
