Раскрыты характеристики Redmi K90 и K90 Pro: флагманские чипы и огромные батареи

Будущие смартфоны линейки Redmi K90 получат мощные процессоры и огромные батареи с быстрой зарядкой. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, Redmi K90 Pro будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и аккумулятором на 7500 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

Аппаратной основой базового Redmi K90 станет чип Snapdragon 8 Gen 5. За его автономность будет отвечать батарея на 7100 мАч и быстрая 100-ваттная зарядка.

Оба смартфона получат плоские 6,59-дюймовые 2K-экраны OLED LTPS с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, K90 Pro может похвастаться перископической камерой, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, стереодинамиками, металлическим корпусом и улучшенным вибромотором.

По слухам, официальная презентация линейки Redmi K90 может состояться уже в октябре 2025 года. На глобальный рынок смартфоны, скорее всего, выйдут под названиями Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra.