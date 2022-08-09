Раскрыты все «Pro» новинки Xiaomi на 11 августа

Неожиданно для всех Xiaomi сообщила о большом мероприятии, которое пройдёт 11 августа. Несмотря на довольно короткий промо-период, презентация пройдёт с «жирными» анонсами и практически все устройства получат модную приставку «Pro».

Некоторые новинки уже давно известны. Например, складной смартфон Mix Fold 2, смарт-часы Watch S1 Pro или огромным планшет Xiaomi Pad 5 Pro.

Теперь стало известно о красивых (судя по изображениям) наушниках Xiaomi Buds 4 Pro. По слухам, они получат активный «шумодав», большой драйвер и автономную работу до 8 часов.

Кроме того, есть вероятность об анонсе Redmi K50 Ultra. Существование данного смартфона уже подтверждено официально, но даты выхода пока нет.

Ждём презентацию!

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