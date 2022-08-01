Xiaomi готовит к выходу Xiaomi Pad 6

Появились подробности о грядущем планшете Xiaomi Pad 6. По слухам, новая линейка получит 14-дюймовый экран, чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор на 9000 мАч. Также есть информация, что одна из версий планшета будет обладать чипсетом MediaTek Dimensity 8100.

Самой дорогой моделью станет версия с 14-дюймовым экраном и чипом Snapdragon 8 Gen 1. Новинка будет предлагаться по более доступной цене и обладать схожими характеристиками с Galaxy S8 Ultra, чтобы составить конкуренцию последнему.

Инсайдер Digital Chat Station заявляет, что линейка Xiaomi Pad 6 будет выпущена до конца 2022 года. Стоимость пока остаётся неизвестной.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!