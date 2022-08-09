Xiaomi показала на видео новые смарт-часы Watch S1 Pro

Сейчас каждый производитель считает верным решением заинтриговать покупателя грядущими новинками. Например, OPPO показала новые смарт-часы на видео, а следовательно Xiaomi решила не отставать от своего конкурента.

Китайская корпорация в преддверии большого мероприятия, которое состоится 11 августа, опубликовала видео со своими смарт-часами Watch S1 Pro. Одновременно с этим появилась страничка для предзаказа на китайской площадке JD.com.

Судя по видео, часы получат металлический корпус, широкие рамки вокруг дисплея и две версии: классическую с кожаным и спортивную с силиконовым ремешком соответственно.

Какие глобальные отличия будут в «Pro» версии от базовых Watch S1, пока остаётся в тайне. Видимо часы обзаведутся увеличенным дисплеем, датчиками ЭКГ и измерения температуры тела, а также улучшенной защитой от воды.

Все особенности Xiaomi Watch S1 Pro мы узнаем уже совсем скоро!

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