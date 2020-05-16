Раскрыта дата российской премьеры Realme 6

Realme назвала дату выхода новой шестой линейки смартфонов в России. Всего компания привезёт три устройства: Realme 6, 6i и 6 Pro. Их презентация состоится 12 мая.

В Индии смартфоны представили ещё в начале марта. Вся линейка получила дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Сейчас это самые доступные устройства на мобильном рынке с такой частотой.

Базовая версия Realme 6 имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Helio G90T и аккумулятор емкостью 4300 мАч. Камера получила 4 датчика, основной — 64 Мп, фронтальную 16-мегапиксельную камеру сделали врезанной. Стоимость новинки в Индии составляет $175.

Pro-версия отличается рядом характеристик: 6,6-дюймовый экран, процессор Snapdragon 720G, двойная фронтальная и улучшенная основная камеры. Стоимость Realme Pro 6 в Индии начинается от $230.

Третий смартфон, Realme 6i, производитель позиционирует как бюджетный геймерский. У него 6,5-дюймовый дисплей HD+, процессор MediaTek Helio G80 и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Камера также получила 4 датчика, основной на 48 Мп. Разрешение фронтальной — 16 Мп. Стоимость, как и у Realme 6, – $175.