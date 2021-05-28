Инсайдер подтвердил, что Qualcomm готовит свою игровую консоль — и рассказал кое-что новое

Инсайдер Роланд Квандт рассказал новые подробности о портативной игровой консоли от компании Qualcomm.
Как сообщается, она будет походить на Nintendo Switch. При этом в ней не будет модема 4G или 5G, а в качестве платформы заявлен неанонсированный чип APQ8350. Ранее предполагалось, что там будет Snapdragon 888.
Ранее уже сообщалось, что новинка получит ОС Android 12, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, акселерометры и различные датчики. Фактически, это будет вариант планшета, только «заточенный» на игры. Внешне устройство будет напоминать Nintendo Switch за счёт компоновки и съёмных контроллеров. Также консоль получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч.
Дата выхода пока не сообщается, как и цена.
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