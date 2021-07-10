В последнем обновлении PUBG Mobile появилась самоуправляемая Tesla Model Y

Обновление PUBG Mobile под номером 1.5, добавляет в игру электромобиль Model Y и грузовик Semi. Легковую Tesla можно обнаружить на Erangel и даже сесть за её руль. Достаточно активировать линию сборки на виртуальной фабрике. Автомобиль с функцией автопилота, будет перемещаться по заданным координатам на дорогах.

Грузовики Tesla Semi перемещаются по карте в автоматическом режиме. Если нанести им достаточно урона, то можно получить ящик с экипировкой.

Апдейт 1.5 приносит в игру не только автомобили Tesla, но и новый игровой режим с обновлённой Erangel, а также расширенный арсенал королевской битвы. С полным список изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.